調查局航業調查處於2020年間獲報指稱民進黨雲林縣口湖鄉鄉長林哲凌，假藉職務上機會，向投資漁電、農牧共生太陽能光電系統業者索取賄賂，總金額高達1400餘萬元，檢調單位昨 （27日）動員80多人，發動搜索口湖鄉公所等22處所，約談林哲凌等13人，林哲凌今（28日）被聲押獲准。

航業調查處、臺中市調查處、雲林縣調查站、中部機動工作站共同組成專案組，雲林地方檢察署黃立夫檢察官指揮，動員專案組成員80餘人，搜索口湖鄉公所後，以犯罪嫌疑人約談鄉長林哲凌等13人，經移送雲林地檢署檢察官複訊後，向雲林地方法院羈押鄉林哲凌與1名白手套獲准。

口湖鄉長林哲凌（左一）前年陪同總統蔡英文參拜寺廟祈求連任總統。（資料照片）

調查局航業調查處今發布措詞嚴厲的新聞稿「假藉權勢、強索金錢」，曝光本案。

航業調查處發現，林哲凌獲悉轄內有民間投資漁電、農牧共生太陽能光電系統業者，在土地取得及施作期間易遭遇民眾圍場堵路等抗爭，遂勾結能源公司的黃某，要求該等業者交付賄賂，林願以鄉長身份居中解決圍場抗爭問題。

航業調查處指出，綠能業者為順利投資營運，各自交付400萬元及350萬元之賄款，事後林哲凌即召開協調會平息抗爭，他把相關不法所得，除大筆揮霍外，餘款存放於女性友人陳某名下帳戶，再指示陳某分別轉投資證券、外匯、黃金買賣等，藉以隱匿不法所得，經搜索查扣1公斤黃金2條及相關帳戶，總金額高達1400餘萬元。

雲林地檢署今（28日）以違反洗錢防制法、職務收受賄絡、財產來源不明等罪嫌，將林哲凌以及為他處理相關財務的廠商聲請羈押獲准。

檢調單位呼籲，民間投資綠能業者勇於拒絕及對抗藉勢藉端勒索或恐嚇強索財務之綠能蛭蟲，並向司法機關提出檢舉，共同打擊不法，維護投資權益。

(中時 )