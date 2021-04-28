「大老婆的反擊！」白姓女子因不滿丈夫在外有小三，半夜騎車到小三家，強拉頭髮押其上機車載到公墓後，動手毆打再脫其上衣和內衣，讓小三光著上半身近半小時氣才消，方讓小三離開；經小三驗傷提告，南投地院法官認為2人已和解，白姓女子坦承犯行且有悔意，以妨害自由罪名判拘役50日、緩刑2年，還須向公庫支付1萬元。

「對女人來說，這口氣無論如何也嚥不下去！」南投縣1名白姓女子，因不滿丈夫在外有「小三」，偏偏這名小三她也認識，難掩心中的怒氣；去年11月間某日深夜，白女騎機車到小三家把小三叫出來，白女強拉扯小三頭髮並要她上機車；白女將小三載到往附近一處公墓，接著開始教訓小三。

白女不僅徒手毆打小三，還動手脫掉小三的上衣及內衣，一邊脫衣、還一邊罵，小三自知理虧任由白女耍狠，白女讓小三光著上半身在公墓站了20多分鐘後，才同意讓小三自己走回家；小三因不甘受辱，即到醫院驗傷並控告白女傷害、妨害自由等，小三後撤銷傷害告訴，兩人亦達成和解。

白女氣消後，針對日前深夜的舉動，於法庭上表示後悔自己的不理智行為。南投地院法官以妨害自由罪名判處白女拘役50天；因考量白女素行良好，事後亦有悔意，認為她已知道警惕且保證不會再犯，拘役以暫不執行為適當，宣告緩刑兩年，但白女仍需要向公庫支付1萬元。

(中時 )