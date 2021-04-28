嘉豐國小新建校舍示意圖。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣府因應高鐵特定區人口快速成長，投入10億餘元新建的嘉豐國小，工務處檢討2次流標原因後，日前第3次招標順利發包，一期校舍預定明年9月前完成，縣長楊文科強調會持續督促縣府團隊發揮戰力，全力讓嘉豐國小新建工程能如期如質順利完成。

工務處長林鶴斯說，嘉豐國小新建校舍工程2次流標後，該處檢討原因主要是國內原物料價格，從去年新冠肺炎疫情後持續飆漲，鋼筋、混凝土及模板等原物料今年又再漲1到2成，整體營建成本已增加3成，再加上缺工，讓營造業者認無利可圖，承包意願不高。

縣長楊文科為讓嘉豐國小新建校舍達成111學年度如期招生的目標，緊急召集相關單位主管開會研商，決議在維持校舍品質與量體的大原則下，由工務處負責檢討並調整預算編列。

工務處採取減項發包，並針對鋼筋、混凝土及模板等大宗原物料，提高單價約有1成，23日第3次公開招標，由巨佳營造公司以10億1592萬元得標，依合約一期校舍工程將在明年8月15日以前完成，後續二期校舍及地下室停車場工程，預計在2023年12月底前完工。

教育處表示，嘉豐國小校地面積約佔2.8公頃，學校整體設計以務實、簡約風格為主，格局上大量運用圓與方的對比，這些在圖書館、專科教室及多功能教室上可看見建築師設計的巧思，再輔以鑽石級綠建築的概念來興建，相信嘉豐國小會是一所讓人期待的學校。

嘉豐國小學區含括中興、東平、東興等里，預計111學年度招收一年級新生，加上校地旁的嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心已開始營運，待嘉豐國小校舍新建工程完工後，將成為全國首創提供完整0到12歲的教育環境。

(中時 )