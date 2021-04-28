智崴(5263)旗下的「i-Ride 5D飛行劇院」剛剛結束《進擊的巨人》三部曲播映，創下28天400萬票房成績，智崴獲荷蘭阿姆斯特丹THIS IS HOLLAND飛行劇院海外唯一授權，6月底前在台北微風南山百貨首映《飛越荷蘭》。智崴今年預計全球有24座大中小型飛行劇院開幕，將集中在下半年，認列時間照原先時程規畫不變。

智崴協助荷蘭阿姆斯特丹THIS IS HOLLAND建置飛行劇院，THIS IS HOLLAND飛行劇院今（28）日將這部廣受荷蘭民眾歡迎的《飛越荷蘭》獨家授權給台灣i-Ride 5D飛行劇院。《飛越荷蘭》特獲聯合國教科文組織(UNESCO)認證，飛上高空拍攝世界文化遺產，包括橫跨丹麥、荷蘭、德國的淺海溼地《瓦登海》、世界最大的蒸汽動力泵站《沃達蒸汽泵站》、還有被稱為北方威尼斯的《阿姆斯特丹運河》，今走進i-Ride飛行劇院完成登機，讓國人不用出國即可觀賞，一站式收藏荷蘭全域美景。

智崴也扮演整合各地影片內容資源的角色，協助各地飛行劇院影片內容授權到全球各地，智崴指出，智崴體感設備在全球建置越來越多，持續發展影片內容，獲得拆帳收入也是公司的方向之一。

今年上半年智崴在全球飛行劇院兩座開幕，繼4月中旬哈薩克開幕後，日本將在5月中開幕，下半年預計有22座開幕，其中，有13座在大陸開幕，另外，美國拉斯維加斯2座、紐約1座、加州2座、丹麥1座、英國1座及越南2座，下半年將認列完工收入。

(時報資訊)