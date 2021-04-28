中橫公路發生3死憾事，分住北、中、南的2男1女同車共赴黃泉，高雄林女、台北張男遺體皆已由家屬領回，然台中黃男遺體仍留殯儀館，警方主動聯絡，母親泣訴籌不到喪葬費，和平警分局及谷關派出所員警等地方人士慷慨解囊，短短2小時籌得5萬喪葬費，助黃男走完最後一程。

3名男女於25日下午被發現陳屍於停在中橫產業道路的租車內，遺體26日相驗後，確定3人死因都是一氧化碳中毒，初步排除外力介入及加工自殺可能，家屬得知後無異議，林女、張男遺體皆已由家屬領回。

然台中25歲黃男遺體仍留在東勢殯儀館，據自由時報報導，和平警分局谷關派出所所長王繼生主動電話聯繫，黃母啜泣表示籌不到喪葬費用，才遲遲無法領回遺體。

和平警分局長吳燕山、秘書室陳主任及谷關派出所警員聞訊慷慨解囊，谷關警友站黃秋琴也發送訊息號召募款，短短2小時募得5萬元喪葬費，預計在黃男5月1日告別式當日交給黃母，支付喪葬費用，助黃男走完最後一程。

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