新竹市投入7億打造頭前溪左岸，新竹縣則規畫頭前溪北堤高灘地，將以6千萬將設置親子共融式遊戲場、狗狗公園、兒童單車場及綜合球場休憩設施，預計年底發包施工，明年10月前完成，營造最貼近民眾運動休閒需求的新綠帶。

頭前溪興隆路河堤及高灘地，目前已成民眾跑步休閒熱點，縣議員林秉君去年底將阿美族豐年祭「歲時祭儀」，首度從文化局廣場移師高灘地舉辦，原民赤腳在草地起舞，能充分展現力與美的「原味」。

縣長楊文科日前率縣府團隊現地視察，指興隆路堤防已是竹北市重要休憩地點，相信明年10月前，民眾就能看見河堤迎賓花海大道、親子遊戲場、狗狗公園及綜合球場，共同見證頭前溪北岸被打造成大型休閒綠帶。

阿美族豐年祭「歲時祭儀」，首度移師頭前溪高灘地舉辦，原民赤腳在草地起舞，充分展現力與美的「原味」。（羅浚濱攝）

阿美族豐年祭「歲時祭儀」，首度移師頭前溪高灘地舉辦，原民赤腳在草地起舞，充分展現力與美的「原味」。（羅浚濱攝）

縣府指出，從頭前溪橋至經國大橋之間的堤外高灘地，面積約有32公頃將做整體規畫，部分綠地目前已整理完成，在頭前溪橋、台鐵橋之間及國道1號橋下，分別規畫A區和B區兩處設施集中區。

A區將設置親子共融遊戲場、多功能草地區、景觀公廁、足球場和寵物公園，B區則會設置多功能活動廣場、草地、兒童單車場、滑輪練習場和綜合球場等。

縣府團隊在跨堤設施上投入巧思，特地設置堤防溜滑梯和堤防攀岩區，把單純跨堤功能的死板設施，轉為大人孩子都喜歡的活動場域，希望盡可能貼近民眾休憩和運動的真實需求。

這兩處集中設施區為先期計畫，將由環保局負責設計並在年底發包施工，明年10月完成。另外，高灘地規畫大面積的自然親水區、草皮活動區和人工溼地區域，則在後期計畫接續執行，期打造出一條大型生態綠帶。

(中時 )