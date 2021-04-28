《時代雜誌》首次公布2021年全球百大最具影響力企業評比，台灣的護國神山台積電也榜上有名，被列為Titans（巨頭）企業榜中，《時代雜誌》以全球筆電、智慧型手機等客製化晶片的全球領導供應商來介紹台積電。

《時代雜誌》的全球百大最具影響力的企業的評比項目共分五大類，包括Pioneers（先驅者）、 Leaders（領導者）、Innovators（創新者）、Titans（巨頭）、Disruptors（顛覆者）。

除了台積電，其他也被列入Titans（巨頭）的還包括阿里巴巴、臉書、迪士尼、三星、微軟、Google、亞馬遜等。

《時代雜誌》在介紹台積電的部分表示，台積電是全球各大筆電、智慧型手機等客製化晶片的領導供應商，客戶包含蘋果、華為、索尼等。在去年川普政府對中國大陸晶片製造商祭出限制禁令後，增加了對台積電的需求，也使台積電的服務變得較以往更加重要。

(中時新聞網)