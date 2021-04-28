台灣航業公司（2617）28日迎來了本月份所交付的第二艘新造船「臺威輪（M.V. “ Tai Strength”）」，該輪在散裝船運市場大好之際加入公司營運船隊，船隻簽有兩年長約，毛利率三成五，有利公司提升營收獲利。

台航委託日本株式會社大島造船所建造的六萬噸級散裝貨輪「臺威輪」，28日在日本大島造船所以視訊方式舉行命名交船典禮，參與人員分別於台北、東京及大島三地同時連線觀看。本次典禮邀請到交通部主任秘書黃荷婷擔任「臺威輪」的命名擲瓶人，冀望該輪日後風順航安、聲威遠揚。

台航董事長劉文慶表示，該輪為2017年於船價相對低檔時所簽訂的兩艘同型船之一，另一艘船預計將於今年7月上旬交付營運。劉董事長同時指出，該公司近年來積極推動船舶汰舊換新計畫，營運綜效已慢慢呈現，不僅船隊平均船齡降低，船舶維修成本下降，大幅地提升了整體競爭力；交付的新船亦因為散裝航運市場整體上揚，均已伺機簽訂1~2年期的論時傭船合約，相信對於公司日後營收有不錯程度的助益。

(工商 )