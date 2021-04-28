如果姓名同時有「高」與「雄」的民眾注意了，高市府觀光局28日公布要招待名字有高、雄兩字的民眾共百人到高雄免費住宿，好康名額有限，先搶先贏；但為避免增加戶政機關業務量，只接受活動公告日前有效身分證件上有「高」與「雄」符合資格報名者，現在改名的不行。

觀光局表示，這100個房間是由高雄市旅館業者提供，包括佳適旅舍站前館、美麗四季精品旅館、康橋大飯店六合夜市七賢館、御宿商旅後驛館等，即日名姓名同時有「高」與「雄」兩字者，例如高大雄、陳高雄，可於六月底前上網(https：／／forms.gle／gWYMbDoziGECQFB3A )填寫資料與上傳身分證件，前100名就可獲得免費住一晚的優惠大獎。

觀光局長周玲妏指出，這波「高雄」人免費住一晚活動只是「愛在高雄住一晚」系列的首部曲，後續還有系列活動，歡迎民眾留意好康訊息。更多優惠及報名資訊，請洽高雄旅遊網。

(中時 )