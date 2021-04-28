印度疫情失控，外交部次長曹立傑今天表示，目前我國台商及僑民在印度約有百餘人，已知有兩人確診，一人疑似確診，正等待最後確認結果，駐印度代表處已積極提供喬病房等協助。

立法院外交及國防委員會今天邀僑務委員會、外交部、經濟部等單位，以「鏈結海外僑台商與台灣共同發展策略」進行專案報告並備質詢。

民進黨立委劉建國詢問目前在印度台商和僑民有多少人？僑委會委員長童振源表示，大約有450位，其中有150位加入台商會，分布在大概三個到四個地區，但已有部分人士回台。

曹立傑表示，目前掌握還在印度的100多位，其中已有兩人確診，一人疑似確診，正等待最後確認結果，駐印度代表處現在正在處理當中。

劉建國追問政府如何提供協助？童振源表示，僑委會在當地並無僑務組同仁，但有全球僑胞遠距健康諮詢服務APP，兩位醫生隨時在線上可提供專業諮詢。由於印度當地醫院人滿為患，外交部表示，目前駐外代表正在想辦法協助喬病房。

劉建國追問若駐印度人員也染疫該如何處理，曹立傑表示，外交部目前有44位在全球各地確診，都有一套照顧機制，包括透過保險機制送醫、緊急回台、包機等，印度的情況也相同，必要時即刻可以啟動包機。

(中時 )