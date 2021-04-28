水情緊繃中部已實施限水，但網友拍到「供水站的水車直接把整車水倒在路邊」影像，怒轟是製造民眾取水假數據。台水公司第四區處今天澄清指出，是誤會一場，運補臨時取水站的水車司機在注水後發現水質不佳，為避免影響民眾用水安全，又擔心民眾在臨時供水站等待過久，情急之下就地排放濁水，以便空車速往載水點載水，才導致造成誤會。

「真是極為誇張！」網友在臉書發影片批評，「供水站的水車，為了制造民眾領水的假數據，直接把整車水倒在路邊」，痛批在停水時期還浪費寶貴的水資源，就只為了假數據，營造出民眾踴躍取水的假像，版主還寫下他聽到當時隨車人員與司機的對話，隨車人員提出：「大庭廣眾之下耶，這樣好嗎？」；司機卻答覆：「阿都已經漏半桶了啊！」，並推測質疑「並非第一次這樣幹」，公開要求台中市長要嚴查。

影像引發網友留言怒罵，「沒水還洗了預留的冷水澡，結果你們這樣浪費水」「震怒！自來水公司也要改革，徹底改革」，不過也有網友留言指出：「台中市府根本管不到水車 ，經濟部的調度， 欠罵的是經濟部 ，不把台中人當人看」。

台水公司第四區對此澄清指出，因應「供五停二」限水措施，台水公司派出運補臨時取水站的水車均排定固定路線，27日該水車原定的載水點正進行施工工程，水車司機注水後發現水質不佳，為避免影響民眾用水安全，又擔心民眾於臨時供水站等待過久，駕駛在情急之下就地排放濁水，以便空車速轉到其他載水點載水，致造成民眾浪費水資源的誤解。

台水公司四區處表示，因應「供五停二」限水措施，派出水車運補臨時取水站。（台水四區處提供／陳淑芬台中傳真）

台水四區處表示，將加強水車司機再教育訓練，日後再遇此種緊急情況，應先回報公司，另行調派水車支援後續任務。

(中時 )