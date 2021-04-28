國民黨智庫副董事長連勝文28日直搗國民黨主席江啟臣的故鄉台中市，出席參加中華民國鄉鎮市長聯合促進總會會員大會表示，國民黨員自主性很強，他到基層感覺到熱度，自己都講到「燒聲」，對有各方人馬要選，走自己的路，他也反問，有誰能比他在2022年對國民黨更有貢獻的，贏得2022年的選舉，這才是重要的事情，媒體問他選黨主席是否為選總統？他表示，自己不會選總統，這是他和其他人不一樣的地方。

連勝文表示，國民黨員現在自主性很強，很多人在意的是國民黨整理未來發展，關切2022年的選舉。

對外傳前高雄市長韓國瑜如果要選黨主席，他可能就不會選？連勝文強調，他每一天都在跑，講到「燒聲」，自己按照自己的步驟，做做我們該做的事情，不會影響自己參選意願。

台中是江啟臣的家鄉，連勝文說，「台中也是我太太的故鄉，我是清水的女婿」，台灣地方就這麼大，沒有地域上的差別，要不要選會影響到你們的參選意願。

國民黨智庫副董事長連勝文28日出席參加中華民國鄉鎮市長聯合促進總會會員大會，很多人爭相合照。（盧金足攝）

國民黨智庫副董事長連勝文28日出席參加中華民國鄉鎮市長聯合促進總會會員大會，很多人爭相合照。（盧金足攝）

連勝文說，他講究是做事的方法正確，對傳言「江朱」要連線，直言「這種傳言很多」，但本質上不會影響到黨員支持，現在國民黨於絕大多數都是自主性，很多人在意的是黨未來的發展，重要是2022年的選舉。

對朱立倫參選信心爆棚，成立女力團體，連勝文表示，沒有辦法幫其他前輩們評論他們的想法，或是幫他們決定他們要做的事情，如果如果大家都有信心那當然是好事情，幫國民黨爭取女性的支持，當然是好事情。

國民黨智庫副董事長連勝文28日直搗國民黨主席江啟臣的故鄉台中市，出席參加中華民國鄉鎮市長聯合促進總會會員大會。（盧金足攝）

連勝文對參選表示採取開放態度，還沒有正式宣布參選，是認為只是一個形式，現在就是照自己的路在走，一步步的往這個方向在前進，現在大家最在意的是2022要選贏，「除非有人能夠說服他，比他更能夠在2022年選舉當中為國民黨貢獻更大」，不然就是照自己的路向前走。

(中時 )