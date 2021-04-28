天使隊大谷翔平昨日投、打二刀流，不僅拿勝投還敲出雙安、2打點，成為昨日天使贏球的重要功臣，今日繼續面對遊騎兵，大谷仍躍躍欲試想上場比賽，向總教練請纓要加入打線，結果並不理想，4打數全掛蛋，打擊率也下降到2成86，最後天使以1比6落敗。

儘管昨天丟5局還飆出9K，打擊還繳出雙安，大谷翔平卻一點都不覺得疲憊，總教練麥登（Joe Maddon）透露昨晚大谷就跑來向他要求想上場，「我跟他說你想的話那就上吧，只要你覺得身體正常有何不可，這也是我們的協議，他準備好大幹一場了，那我就擺到他想要的位置。」

只不過大谷翔平沒有再展現神力，4打數分別有2次飛球、1次滾地球出局，以及吞下1次三振，此戰雖然天使全隊敲出10安打，不過只有普侯斯（Albert Pujols）在第2局攻下1分，相較之下遊騎兵9安包含3轟，最後以6比1戰勝天使。

此外麥登提到，大谷翔平在右手中指內側出現的新水泡應無大礙，預計在台灣時間5月4日能夠再度登板，而日裔的鈴木清會是他的捕手搭檔，繼續擔任大谷的專屬捕手，麥登說，「我們想要固定這樣的搭配，大谷是習慣動物，我想維持這樣的習慣，昨晚他倆的指叉球默契真的很好，相信兩人都喜歡這樣的搭配。」

(中時 )