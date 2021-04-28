國防部近日內將發布新一波將領人事異動名單，即將在5月1日發布的中、少將當中，具有AH-1W與CH-47SD雙機種教官資格的現任陸軍飛行訓練指揮部指揮官孫序華，將高升陸軍第8軍團副指揮官，這也是是陸航成立以來培育出的飛行將領中，首位擔任軍團指揮職務的飛行將領。

據了解，孫序華當初是主飛AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，擁有豐富的指參與戰院學經歷，原本就是被看好的明日之星。但依據陸航內規，擔任個攻擊與運輸直升機營營長職位者，一定都是該機種飛官出身。

但前任陸航指揮官張怒潮任內，CH-47空運營有資格接任營長的飛行軍官中，都缺乏學經歷，導致無法順利接任。張怒潮立刻指派孫序華接任營長，也成為空運營中第一位飛AH-1W出身的營長，但實際上，雖也是C機教官，因此擁有雙機機種教官資格。

由於陸行飛行將領過去都在陸航體系中晉升任官，將級缺相當少，因此只要沒有異動，就會擋到後面學弟，為了讓飛行軍官出路更廣，因此高層有此考量，因此也順利讓航特部飛行訓練部副指揮官蔡則明上校接任調任飛訓部指揮官，並晉升少將。

另一種說法是，陸軍8軍團目前已增設一席副指揮官職，因應南海局勢，陸航直升機已成為跨區增援及運補的主力，必需由熟悉直升機空中作戰的將領擔任，協同陸空作戰，因此將具有豐富經驗的孫序華列為首要考量。

實際上，陸軍曾讓AH-1W和CH-47SD在內十餘架航特部空騎旅直升機，祕密編隊低空跨海飛往澎湖，進行澎湖遭假想敵突襲後，空騎旅的直升機跨區增援和後勤運補演練，並首度以出海攻擊模式，在澎湖海域進行實彈射擊，這些演習孫序華均曾參與過。

(中時新聞網)