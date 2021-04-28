國立體育大學校長邱炳坤，遭檢舉涉嫌在擔任射箭協會副理事長期間，利用辦理選手出國比賽、器材採購標案時，洩漏總金額近2000萬元的10多個標案內容、讓特定廠商輪流得標，違反《政府採購法》。台北地檢署因邱認罪，28日给予邱緩起訴2年，命他須繳交80萬元給公庫。

邱炳坤曾是射箭選手，曾打破5項全國紀錄，他從奧運國手、教練、國訓執行長，一路當到國立體大校長，但因2019年涉採購案遭檢調約談到案。

北檢調查，邱涉嫌在2017年間，將送國手到阿根廷參加世界青年錦標賽的機票標案內容洩漏給廠商，標案金額112萬元，廠商利潤約6萬元，2017年及2018年，射箭協會受體育署、國訓中心委託，辦理多項消耗性器材採購案時，安排廠商輪流得標，全部10多個標案總金額近2000萬元。

檢察官認為，邱並非公務員，不構成貪汙、或圖利罪的問題，但涉嫌違反《政府採購法》規定，考量邱及廠商都認罪，今給予邱和射箭協會陳姓承辦人都緩起訴2年，各須繳交國庫80萬、20萬元，另外2家得標廠商公司和5名業者，也獲緩起訴，各繳交5萬到30萬元不等金額處分金給國庫。

(中時 )