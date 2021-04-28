氣質女星柯佳嬿與謝坤達因戲結緣，小倆口在2017年結婚、隔年甜蜜宴客，小倆口的夫妻生活低調，做人計畫也抱持順其自然的態度，不過卻有酸民拿這個來留言勸柯佳嬿「趕快去凍卵啦 不然以後就沒機會了」，對此，柯佳嬿也罕見硬起來為自己發聲。

36歲柯佳嬿近期出人生第一本散文集《再見 少女》，暢聊愛情觀，而柯佳嬿日前在臉書更新大頭照，曬美照為新書宣傳，吸引一票網友留言稱讚，不過卻有酸民留言：「趕快去凍卵啦 不然以後就沒機會了」。

柯佳嬿回擊酸民。（圖／取材自Dcard）

對此，柯佳嬿本人則展現高EQ現身回應：「好，你先買100本」，沒想到該網友事後又貼出女性越高齡、受孕機率越小的統計，還標記柯佳嬿說：「以後別說沒人警告你」，讓柯佳嬿不忍了直言：「我知道啊，跟你沒關係吧，你幹嘛擔心別人的卵子」。

柯佳嬿罕見硬起來回擊，獲得網一片狂讚，儘管該酸民事後已刪除留言，不過兩人對話早已被其他網友截圖，紛紛為柯佳嬿抱不平「真的不知道尊重嗎」、「感謝那位酸民讓我更喜歡柯佳嬿，女神EQ不愧是女神，EQ高」、「剛剛去看留言不見了 本來想去嗆一下的」。

其實柯佳嬿與坤達結婚3年多來，不免被問到「做人」話題，柯佳嬿則表示目前還沒有計畫，先以工作為主，柯佳嬿被問到如果不小心懷孕，她則表示，如果突如其來懷孕，感覺有點對不起劇組。

(中時新聞網)