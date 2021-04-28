啦啦隊女神琳妲（林羿禎）不僅是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，也是網紅團體「反骨男孩」成員，外型亮眼、身材火辣的她，吸引不少粉絲喜愛，今(28日)一早她曬出和夥伴蕾菈的合照，兩人同樣穿上低胸上衣，辣秀超兇身材，立刻吸引破萬粉絲朝聖。

琳妲一早PO出和蕾菈的合照，和大家道早安，蕾菈也在自己的社群附上2張有禮貌的照片，只見琳妲穿上斑馬紋低胸背心，辣露渾圓雪乳和深邃事業線，一旁蕾菈身材也不輸她，穿上綁帶運動背心，傲人胸器險包不住，畫面相當養眼，讓網友都大飽眼福。

琳妲和蕾菈身材火辣。(圖／翻攝自臉書)

「辣到不行，早上看這個精神都來了」、「兩人一起同框，畫面太兇我不敢看」，連好友林莎也來留言「早上就這樣合法嗎」。琳妲擔任啦啦隊員已8年，憑著甜美外型和精湛舞藝，受到大批粉絲喜愛。

不過其實因為父親罹患口腔癌後，家中經濟重擔落在媽媽身上，所以琳妲高中就開始打工貼補家用，為了賺更多錢，在學姊推薦下，參加職棒啦啦隊徵選，沒想到幸運選上，8年來累積超高人氣，而除了啦啦隊員之外，她也身兼YouTuber、賣潮鞋、開餐酒館。

(中時新聞網)