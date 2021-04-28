這幾日警界爭議連環爆，日前一名詹姓女老師在上課途中遭盤查，拒絕後被員警壓制，以現行犯上銬帶回警局，並依妨害公務送辦；反觀松山分局滅證風波，以及民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子涉槍毒，傳遭羈押後竟衝到警局問罪，讓國民黨立委鄭麗文質疑，台灣警察只辦良民，卻不敢辦高官、幫派，甚至在短短一週內，就讓警察尊嚴掃地。

鄭麗文今在臉書指出，前年有彰化退休巡佐，在向總統蔡英文車隊陳抗期間被警方包圍，法院認證自導自演假摔的碰瓷案；今年初又有嘉義退休警在路邊「揮舞國旗」迎接蔡英文車隊，被依公共危險罪移送，沒想到，這幾天又見警界醜聞連環爆。

日前一名詹姓女老師在上課途中，被員警以「我沒看過你」、「你看起來很緊張」要求盤查，詹老師當場拒絕，並說了一句「很蠢」，隨後遭警方壓制在地，以現行犯上銬帶回警局，並依妨害公務送辦。

詹姓音樂教師25日帶著驗傷單到中壢警分局興國派出所報案，向對她盤查的警員提告。（圖/本報資料照，邱立雅攝）

反觀松山分局，鄭麗文表示，被一群黑衣人闖入、侵門踏戶，警察竟未依法送辦，而是私下和解，甚至配合黑衣人湮滅證據。她質疑，區區的派出所所長，可以自己把關鍵證據「格式化」嗎？分局長可以不用查證，就直接採信屬下說法？高層辦案可以如此怠惰？還是其實上下沆瀣一氣，共同在隱瞞什麼不能說的秘密？

豈料，又爆出民進黨高層趙映光的兒子加入幫派，涉嫌販毒、持槍、詐欺、恐嚇取財，傳出遭羈押後還拿著筆錄到警局「問罪」，鄭麗文質疑，難道有綠色黨證就天下無敵嗎？可以無視法律到這種地步了嗎？北投分局如此失職，不用出來說清楚嗎？

鄭麗文質疑，警察只辦良民，卻不敢辦高官、幫派。（圖／摘自鄭麗文臉書）

鄭麗文批評，執法人員只敢拿小民眾開刀，對幫派、官二代犯法卻置若罔聞，要人民怎麼相信警察是正義的化身？會好好的保護全民安全？短短一週，就讓警察尊嚴掃地。她也要請問警政署，警察到底是人民保母，還是人權打手？執法標準到底在哪裡？守法的小老百姓根本無所適從。

鄭麗文呼籲警政署務必痛定思痛，重新檢討警察執法和定位，並向全國人民交代清楚，否則將成為民主大笑話。

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(中時新聞網)