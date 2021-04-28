南投縣長林明溱等一行人，28日會勘竹山秀林、大鞍兩山區道路，立即要求工務處儘速發包施工改善。（南投縣政府提供／陳世宗台中傳真）

南投縣長林明溱等一行人，28日會勘竹山秀林、大鞍兩山區道路，立即要求工務處儘速發包施工改善。（南投縣政府提供／陳世宗台中傳真）

颱風季節將屆，南投縣長林明溱28日特前往竹山鎮秀林里及大鞍里舊投54線，會勘松合園旁農路改善工程及道路損壞修護等；林明溱指出，「攏係石頭泥土路，怎麼不早點反映？若是剛當選縣長就讓我知道，馬上來看，7年前應該就已經鋪好囉！」責由工務處儘速發包改善。

林明溱28日率領工務處道路養護科人員，在縣議員蔡孟娥、秀林里長林坤裕及陳情民眾陪同下，前往竹山鎮秀林里及大鞍里會勘路況不佳的兩條重要農路。

林坤裕反映指出，曾有農友騎機車摔倒受傷，還有載運農事資材的車輛打滑受困，卻因路面沒有封層加上道路窄隘，造成拖吊救車都很困難，很多次都靠附近農友合力動員徒手推車才解除車困路阻的狀況。

林明溱說，秀林里松合園旁農路，長期來只有礫石泥土路面，既無排水溝、駁坎，更沒有鋪設級配及柏油、混凝土路面，這條通往大片茶園筍林的農路，早被車輛壓出盙溝，每逢下雨更是泥濘不堪。立即允諾撥60萬元經費，責由工務處發包鋪設200公尺長、3公尺寬的混凝土路面，儘速改善松合園旁農路難行問題。

林明溱一行人，勘查大鞍里舊投54線梯子嶺林道路，因年久失修，多處排水不良、路面淘刷受損，還遭落石破壞崎嶇難行。

林明溱當場同意撥70萬元經費，重新鋪設長180公尺、寬5公尺的柏油路面，並改善長2公尺、寬5公尺的跨路排水溝及路面；另外再增設長寬高各1.5公尺的集水井一座，改善排水及山洪溢流漫淹路面等現況。

(中時 )