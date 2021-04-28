立法院國民黨籍外交國防委員會召委廖婉如，上周發文要求駐日代表謝長廷本周四列席委員會報告並備質詢，外交部以國內防疫規定為由，表明謝長廷無法列席委員會，藍營揚言將會有更大動作。民進黨外交國防委員會召委趙天麟今呼籲國民黨，若要謝返台備詢，建議延後兩周，相信在不違反防疫規定，謝大使會返台備詢。

駐日代表謝長廷近日指台灣核電廠也排放含氚核廢水入海，引發爭議，國民黨團要求謝長廷返台赴立法院說明，並備質詢，立院外交國防委員會上周排定議程，並發文要求謝長廷列席備詢，但因時間緊迫，無法在期限內完成防疫隔離規定，外交部昨已明確表示，謝長廷明將不會列席委員會。

針對謝長廷近日對於福島核事故廢水排放發言爭議，趙天麟表示，謝長廷不論過去擔任民意代表、行政院長到現在當大使，立場從未改變，支持非核家園立場一致，對於代表我政府關切日本如何在兩年後排放福島核事故廢水，表達政府一致立，國民黨團刻意泛政治化，藉此消費謝長廷。

趙天麟說，國民黨藉由消費謝長廷，掩蓋核能議題矛盾，一方面要非核家園，卻又力挺重啟核四公投，立場籍大矛盾，國民黨籍的召委刻意安排，要求謝長廷違反防疫規定，甚至比照外交泡泡，派專機將謝長廷接回，國人無法接受在沒急迫性的情況下，派專機接回謝長廷返台備詢。

趙天麟強調，如果國民黨團依照程序，並讓謝長廷在完成防疫隔離措施後赴立法院備詢，相信謝長廷會回來，呼籲國民黨團提前兩周發公文，讓謝長廷返台依規定完成防疫措施才是正確的辦法，只要依照防疫規定，我們可以讓謝長廷回來，國民黨團若不排議程，他也可以排，但無須藉此議題消費謝長廷。

(中時 )