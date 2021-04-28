受到美國政府提出新基建計畫提振市場信心、美歐中等主要經濟體經濟數據表現良好、聯準會及歐洲央行鴿派立場強烈，美債利率回落等訊息所激勵，近一月優高收債反彈走升，漲幅近1.2％，主要國家疫苗施打加速推進，以及全球經濟增長持續改善下，加上低利環境延續，高收益債違約風險走低，信用利差仍具收斂空間，後市表現仍值得期待。

優先順位高收益債除前述優勢外，其存續期相對低，受到利率變動的影響程度更低，納入配置有助在兼顧景氣復甦行情及收益外，還具有較佳的風險抵禦能力，可多加留意布局。群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，隨著疫苗施打的推進並持續普及全球，全球經濟增長的強勁反彈仍可期待，然由於長期的產出缺口及就業市場恢復至疫前仍需一段時間，故寬鬆的貨幣政策及財政政策仍將持續，有利於塑造良好的金融環境及流動性。

李運婷強調，相對於今年面臨上行壓力的美債及其他投資級債券，僅管高收益債券目前相對較窄的信用利差，仍足以對沖美債利率緩慢上行的風險。由於融資渠道的暢通及改善的經營環境，許多高收益債券發行人的資產負債表持續改善，違約率亦呈現走降態勢，3月違約活動維持在低位，美高收債違約率較前月下滑至5.37％，不含能源行業違約率同步下滑至3.05％，在經濟持續改善及良好的融資環境下，外資券商也將今年美高收債違約率由3.5％下調至2％，低於長期均值，明年也維持在2％不變。

李運婷認為，相較於一般高收益債，優先順位高收益債還具有較低波動和較低的存續期間，以存續期間來看，優高收債的存續期間不僅遠低於投資等級債，也低於一般高收益債，僅約2.92年，意味著優高收債對利率的敏感度更低。加上發債產業多元，更有助於掌握疫情後各產業多元復甦趨勢，長多趨勢不變，是現階段投資人既想顧及收益、掌握景氣復甦行情，又想減緩利率上升影響可優先考慮的投資標的。

(工商 )