農曆春節過後，美債殖利率上行導致A股盤面大幅波動，預期後續美債殖利率進一步上行空間有限，市場情緒可望改善，今年新發行A股基金許多尚未建倉或仍處鎖定期，預計前期尚未建倉的基金將進場佈局，推動A股行情上攻，建議短線遇回檔逢低分批布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，今年A股企業業績增速明顯回升，大陸券商預計，今年非金融上市公司業績增速達高達29％。大陸利率走勢平穩，受美債利率上行負面衝擊有限，更重要的是，外資持續力挺，配置型外資今年來持續大買A股，且淨流入速度隨著市場企穩有所加快，A股在波段修正後，投資價值浮現，現在正是逢低加碼A股的絕佳時機。

葉宇真指出，A股震盪築底過程中，盈利將成為下一階段多頭行情的關鍵，特別是隨著一季報陸續公布可能是盤勢轉折的關鍵，隨著股價回落，A股估值大幅下降，需更加審慎檢視企業財報與估值變化，建議逢低優先布局今年仍能高增長的消費白馬龍頭股。

看好二大類股，一是大陸研發生產新冠肺炎疫苗的企業，目標今年6月疫苗接種率計劃達到40％，以13.9億人口計算，預計4個月內要有5億人接種疫苗，需求空間大。其次是景區股，在疫情過後，大陸景區預計受惠國境尚未開放，民眾旅遊意願的集中釋放。

(工商 )