隨著經濟基本面復甦，各國財政與貨幣政策持續加持，全球資金充沛下，經濟成長又帶動企業營收回穩，高收益債券具有收益優勢，仍值得中長期佈局，全球股市今年波動度明顯較去年增加，故建議適度搭配全球高收益債券，降低波動風險。

富蘭克林華美投信認為，3月美國ISM製造業指數創下1983年以來新高64.7，服務業指數更達63.7、直接改寫歷史紀錄，反映經濟活動熱絡與各行業對於經濟全面解封的樂觀期待。加上3月美國就業人數大增91.6萬超越預期，改寫去年8月來新高，失業率降至6％左右，雖然離疫情前高峰仍減少800萬就業人口，但數字可明顯看見勞動市場與經濟持續復甦中。

富蘭克林華美全球高收益債券基金經理人張瑞明表示，預估美國2023年之前不會升息，在低利環境維持下，全球高收益債市仍有利可圖，故建議逢低持續加碼。由於當前美國優渥的失業補貼可能延緩勞動市場復甦力道，今年9月紓困計畫到期後，可觀察是否迎來新一波就業潮。

全球疫苗開打之際，美國、英國為新冠肺炎疫苗接種速度領先的成熟國家。張瑞明分析，已施打一劑的普及率高達近40％與50％，英國單日新增確診人數快速下滑，證明疫苗確實對疫情擴散有利。此外，美國施打疫苗大部分為輝瑞與莫德納研發之mRNA疫苗，較無副作用消息傳出，有效性亦具優勢，相對其他區域領先。

張瑞明認為，政策面也具支撐效果，由於拜登新一輪的紓困案1.9兆美元與擴大基建預估近2.3兆美元將持續投入，個人可支配所得不減反增，高儲蓄率反映潛在的報復性消費動能提高，故也預期消費市場動能可期待，經濟與企業營收成長將有助益。

再者進一步觀察前幾次美國公債殖利率上升的波段中，10年期殖利率彈升約123～193基本點，美國高收益債券總報酬指數漲幅也有7.1～66.8％不等報酬表現。富蘭克林華美投信建議，在美國公債殖利率彈升的波段與期間中，不妨持續持有全球與美國高收益債券基金，高收益債券可望發揮低存續期與收益機會優勢，減輕利率風險。

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