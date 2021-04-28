火箭小將史特林布朗(Sterling Brown)日前在邁阿密一家夜店外遭圍毆，據說他被送往急診室時血流不止，隊友甚至說他有生命危險！好在他仍從醫院出院，並返回休斯敦接受更多治療。

而事情過了幾天後網路上放出了他被毆打後的影片，看起來真如同新聞報的一樣慘重，在影片中他赤裸著上身，用毛巾遮住血流不止的臉，他獨自打電話叫了救護車，畫面非常狼狽，他當時站在一輛大卡車後面，拿著白色毛巾，而毛巾整個被染成鮮紅色，狀況非常可怕，救護車來之後他接受臨時治療，醫生緊急包紮傷口再將他送去醫院。

SLATER SCOOP: Rockets’ Sterling Brown shown full of blood in body-cam video outside Miami strip club.



His teammate, Kevin Porter Jr., and cops appear to have an animated discussion before Brown gets treatment from paramedics.



(Note: Audio muted by police) pic.twitter.com/DlMcoHzPco — Andy Slater (@AndySlater) April 27, 2021

另外當時也在場的小將凱文波特(Kevin Porter Jr.)則急於跟警察交談，敘述事情的經過，因為當時凱文波特也有在鬥毆時上前勸架，所幸沒有受到太大的傷害。「他的臉進行非常龐大縫合手術，在醫院血流不止，是接近毀容狀態！」一位消息人士總結道：「如果他沒有那麼強壯身體，那麼可能早被打死了！」

再來還有網友說道：「這被毆打多半是自找的，球員應該少去夜店才對！」也有人說：「五個人打一個是正常人估計都被打死了！」可見當時情況有多危險。看來本季史特林布朗可能要多休息幾場了，況且火箭也已確定無緣季後賽。而史特林布朗本季年薪是170萬美元，本季為火箭出戰51場，場均上場24.1分鐘拿到8.2分4.4籃板1.4助攻。

(中時新聞網)