上午鋒面接近，經濟部水利署在9水庫進行人工增雨，立委今天關心中部「供5停2」限水可否解除？但是由於水庫進帳很局部，經濟部長王美花沒有給出承諾，但指今天晚上到明天還有一波雨，要看能否精準降到水庫需要的地方，等明天之後會觀察。

立委謝衣鳳與邱議瑩在經濟委員會都關切鋒面到可否有助中部轉燈號，解除供5停2限水？王美花回應，由於今天晚上到明天還有一波雨，要看能否精準降到需要地方，比如水庫內，所以要到明天以後觀察。

可是水利署長賴建信態度比較謹慎，指27日、28日降雨都比較局部，必須主要集水區能有150毫米左右降雨量，才能對水情有大助益。

水利署今也在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、天輪壩、谷關壩、仁義潭、曾文等9水庫進行地面人工增雨。水利署初估，中部累積雨量僅有5到6毫米，新竹則為10毫米，幫助不大，離水庫解渴還很遠。

(中時 )