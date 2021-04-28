男星楊昇達因參加第一屆超級模王大道出道，幽默的說話風格讓他活躍於各大節目，日前他罕見在節目上分享過去的感情故事，提到和學生時期的女友分手，竟和對方媽媽有關，因他和女方媽媽互動親暱，導致女友大吃飛醋，他至今想起來仍覺得女友太孩子氣。

楊昇達在節目《單身行不行》分享，他學生時期因為還沒賺錢，常去女友家約會，「不需要額外消費，是一個便宜的輕鬆環境」，也和女友媽媽相處愉快，但幾次下來他漸漸發現對方有點不對勁，會對他說「我覺得你跟叔叔（女友爸爸）有點像」，說話會整個人都面向他，知道楊昇達要來，明明沒出門也會梳妝打扮。

當時楊昇達也沒有多想，認為畢竟對方是女友媽媽，所以多照顧一點，沒想到又有一天，女友媽媽打掃家裡到一半，向楊昇達說手很痠，希望他幫忙按摩，「捏那個手的時候，阿姨就剛好握住我的食指」，而這一幕全被從廁所出來的女友看到，他跳到黃河都洗不清。

楊昇達幫女友媽媽按摩時，剛好被女友目擊到。(圖/翻攝自單身行不行YouTube)

楊昇達透露，從那次之後，女友媽媽都會對他展開小小攻勢，導致女友把自己關在房裡生悶氣，就變成他去女友家作客，都是在和女友媽媽聊天的局面，最後2人會分手，是因為女友從沒吃過媽媽切好的鳳梨釋迦，某次他去作客，女友媽媽卻立刻端出來，讓女方忍無可忍提分，楊昇達回憶起這段過去，仍覺得當時的女友太幼稚，「會跟自己媽媽吃醋，是不是應該反省」。

(中時新聞網)