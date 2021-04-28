朋友之間扯到錢傷感情，遇上厚臉皮死纏爛打的更是傷腦筋。一名人妻抱怨，丈夫的朋友之前借錢沒還，最近竟然又奪命連環叩來借錢，逼得丈夫抬出「錢都是老婆大人在管」這樣的擋箭牌，竟然還是沒用。網友看了也搖頭，直呼「真是厚臉皮」，更建議人妻，不然就封鎖，不然就換她奪命連環叩回去討欠款。

一名人妻在臉書《匿名公社》發文，表示一名先生的友人半年前借過錢，金額不高但一直沒歸還；最近這名友人又瘋狂奪命連環叩來借錢，先生用她當擋箭牌，說錢都歸老婆管控，必須老婆同意才能借，希望用這樣的軟釘子讓對方知難而退。

不料對方仍繼續糾纏，一直狂打電話確認「你老婆同意」沒，讓這名人妻直呼：「你已經借到沒朋友了，大家都怕你了~~~~別再打來了好嗎？」。

網友們看了紛紛回應：「真是厚臉皮」、「這麼厚臉皮還要留面子？」、「其實可以黑名單、封鎖」、「以後電話拿起來，第一句就是：要還錢囉？」、「換妳奪命連環call他，問他那時候要還錢，這樣不是扯平了。」、「先叫他還上次借的錢才能借第二次，錢收回來後立馬封鎖！」、「我覺得他是不想還，用瘋狂借錢讓大家看他像看到鬼一樣就不用還錢了」。

(中時新聞網)