微軟表示，LinkedIn廣告事業在截至今年3月31日的過去一年為該公司貢獻逾30億美元營收，表現超越競爭對手Snap和Pinterest。

微軟並未定期公布LinkedIn廣告事業「LinkedIn行銷解決方案」的業績，但表示成長持續加速。微軟執行長納德拉Satya Nadella此次財報時強調，該事業收入年增逾六成。前一季微軟稱該事業收入勁揚53％。

相較之下，Snap在截至3月的年度營收約28億美元，Pinterest同期收入約19億美元。

(工商 )