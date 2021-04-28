微軟表示，LinkedIn廣告事業在截至今年3月31日的過去一年為該公司貢獻逾30億美元營收，表現超越競爭對手Snap和Pinterest。
微軟並未定期公布LinkedIn廣告事業「LinkedIn行銷解決方案」的業績，但表示成長持續加速。微軟執行長納德拉Satya Nadella此次財報時強調，該事業收入年增逾六成。前一季微軟稱該事業收入勁揚53％。
相較之下，Snap在截至3月的年度營收約28億美元，Pinterest同期收入約19億美元。
(工商 )
微軟表示，LinkedIn廣告事業在截至今年3月31日的過去一年為該公司貢獻逾30億美元營收，表現超越競爭對手Snap和Pinterest。
微軟並未定期公布LinkedIn廣告事業「LinkedIn行銷解決方案」的業績，但表示成長持續加速。微軟執行長納德拉Satya Nadella此次財報時強調，該事業收入年增逾六成。前一季微軟稱該事業收入勁揚53％。
相較之下，Snap在截至3月的年度營收約28億美元，Pinterest同期收入約19億美元。
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