中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，自印尼(案1115、案1116)及印度(案1117)入境。

指揮中心表示，案1115、案1116為印尼籍20多歲女性及20多歲男性，今(2021)年4月11日一同來臺就學，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後由校方安排住所進行居家檢疫，期間並無症狀；4月26日檢疫期滿後，經校方安排專車至醫院採檢，於今日確診(案1115：Ct值32；案1116：Ct值30)。已掌握2人同車接觸者15人，均有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案1117為本國籍30多歲男性，去(2020)年2月至印度工作，今年4月13日返國，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行檢疫，4月24日出現輕微咳嗽症狀，隔日因腹瀉及發燒，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值21)。個案發病前2日為居家檢疫期間，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

(中時 )