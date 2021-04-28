為抵銷專制中國在印太地區供應鏈的影響力，印度、日本和澳洲的貿易部長昨天舉行三邊視訊會議，決定正式啟動「三邊供應鏈復甦倡議」，強化彈性與安全的供應鏈。

根據印度、日本和澳洲三方的聯合聲明，這場視訊會議由印度商工部長戈雅（Piyush Goyal）、澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）和日本經濟產業大臣(木尾)山弘志（Hiroshi Kajiyama）出席主持。他們於去年9月開會討論確保安全與彈性的供應鏈後，昨天再度開會，做出正式啟動「三邊供應鏈復甦倡議」（trilateral Supply Chain Resilience Initiative，SCRI）的決定。

聯合聲明說，三國部長們指出了風險管理和連續性計畫對避免供應鏈中斷的重要性，並重申加強對彈性供應鏈承諾。

這份聲明指出，印度、日本和澳洲啟動的SCRI後的可能政策包括支持強化對數位科技的利用，支持貿易與投資多元化。

在初始階段，SCRI將專注於分享有關彈性供應鏈的最佳實踐，並舉行促進投資及交易雙方媒合的活動，以為利益相關者提供機會，探索供應鏈多元化的可能性。

印度、日本和澳洲三國部長指示官員們，執行上述最初階段所需業務，並進一步發展SCRI。

三國部長們決定，每年至少就此議題召開一次會議，為SCRI的實施提供指導原則，並就如何發展SCRI進行磋商。

聲明說，三國部長體認到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情對失去的生命、生計及受到衝擊的經濟產生前所未有的影響，這場疫情已經揭示全球和本區域供應鏈的脆弱性。而且由於各種因素，一些供應鏈已經變得脆弱。

戈雅在這場視訊會議上指出，基於將要共享的資訊，參與的官員應描繪現有的供應鏈圖，找出差距並討論可能的選擇，讓供應鏈更具彈性。

在專制中國試圖以對全球供應鏈的掌控威脅民主國家聽命於專制中國後，世界幾個主要民主國家開始尋求重組供應鏈，以變成一個更安全、更多元且更彈性的供應鏈，印度與日本去年10月曾舉行外交部長會議，討論加強供應鏈彈性的問題。

四方安全對話的4個成員國，也正積極推動在製造業、科技、基礎設施、資通訊與健康等各方面的合作與供應鏈重組，並有部分成員國正尋求掌控供應鏈關鍵部分的台灣參與。（編輯：黃自強）1100428

(中央社)