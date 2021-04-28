半導體大廠超微（AMD）周二公布第一季財報，資料中心伺服器營業額成長1倍以上，輾壓營收年減2成的英特爾，儘管帳面數據亮眼，分析師Patrick Moorhead卻點出不同看法，他認為超微確實從英特爾手上拿下部分市占率，但財報並沒有詳細列出各項業務的損益，某些數字可能不如想像中漂亮。

超微第一季整體營收34.45億美元與每股盈餘0.52美元都優於市場預期，獲利6.42億美元年增189%，超微執行長蘇姿丰則透露資料中心與遊戲晶片業務是帶動第一季大幅成長的動力，其中資料中心業務成長1倍以上，第二季會持續提升。

根據Marketwatch報導，從超微的財報看法，並沒有遇到英特爾所面臨晶片荒、市占下滑等製造問題，但財報細節不夠清楚，也讓外界質疑超微各部門甚至各項產品的真實獲利狀況。

科技顧問公司Moor Insights and Strategy分析師Patrick Moorhead表示，「就超微與英特爾的財務報告而言，超微確實搶下部分市占率，但因為超微沒有提供詳細的財務報表，並且將處理器與半客製化、遊戲晶片等業務算成同一個部門進行評估，某些數字可能沒有那麼亮眼。」

儘管如此，報導點出，在全球半導體供應鏈緊繃的狀況下，超微卻大膽將年營收成長率從37%上調至50%，且蘇姿丰絲毫不擔心晶片荒的影響，顯示超微與供應鏈廠的良好關係，光是這項事實就足以讓英特爾主管們承受不小壓力。

超微週二收盤時小跌0.20美元（或0.23%）至85.21美元，但在公開亮眼財報，帶動盤後股價大漲逾4%；英特爾則在上周四公開財報後重挫5%，近日持續走跌，周二下挫1.34%，收在57.97美元。

(中時新聞網)