日本政府13日決定2年後將福島核廢水排入太平洋，台灣駐日代表謝長廷的言行受到強烈撻伐。中廣董事長趙少康親自解釋，日本福島核廢水的起源與嚴重性，說到激動處更忍不住拍桌大罵將兩者混為一談者；趙認為，總統蔡英文與謝兩人其實在唱雙簧，因為蔡政府為了日本將台灣納入安保條約，不惜逢迎拍馬，甚至任由日本為所欲為。

趙少康昨日（27）在政論節目《少康戰情室》解釋，台灣的核廢水與日本福島核廢水是截然不同的兩種東西，福島有6部核能機組，在2011年3月11日這天的地震導致部分機組停電，啟動緊急發電機後才能夠將海水打進幫浦，冷卻核反應爐內的高溫；不料地震完海嘯又來，海嘯把那些幫浦都捲走了，位在地下室的發電機也都壞了，沒電導致核反應爐內溫度不斷升高，於是就「氫爆」，然後1、2、3機組爐心熔毀，也就是那些燃料棒通通熔解了，說到這趙不禁大喊：「這多可怕的事情啊！」

趙少康接續表示，隨後1、3、4機組也氫爆，反應爐的爐頂就炸開了，但此時反應爐溫度仍不斷飆升卻又沒有冷卻水，所以只好派出直升機、消防車，把水灌到爐體內盼能降溫。趙激動拍桌稱，福島那種核廢水，跟謝長廷所言，我們台灣核二廠的水，「怎麼會一樣呢？你們到底在想什麼東西？那個水怎麼會一樣呢？」

趙少康強調，從2011年至今已10年，福島核電廠因為無法排核廢水，就把那些水不斷儲存在廠內，現在廠內到處都是核廢水槽，因為廠頂是破的，所以下雨的雨水也接觸到燃料棒；因福島電廠是背山面水地下水非常多，地下水也都受到汙染了；雖然現在量少了，每天卻仍有150立方公尺（實際約140立方公尺，此應為口誤）的汙染水需處理，如今日本政府處理不了了，就搞出一個「ALPS」（Advanced Liquid Processing System，多核種除去設備），宣稱能過濾6萬倍，把水中的鍶、鈷、銫都過濾掉，只剩下氚，因為氚是氫的同位素故無法過濾掉。

對此，趙少康氣憤質疑：「這個機器是什麼東西？真的能夠把福島所有的那些放射元素都過濾乾淨嗎？我才不相信！檢查看看！他（指日方）不肯來檢查，現在誰說它（指福島核廢水）都乾淨的？他說它乾淨的只剩下氚，你就相信嗎？廠商講話你就相信嗎？那如果這麼偉大，台電應該買啊！我們的核電廠還是有這些非常微量的放射性元素，為什麼不買來呢？我們排放是有啊，但是我們排放氚，是政府允許標準值的1千分之1倍，1千分之1！它是這樣嗎？它不是，而且他那麼大的量，我們那麼小的量，怎麼能比呢？」

不僅如此，趙少康痛批，台灣的核廢水光性質就與日本不同，怎麼能混為一談？趙直言，他懷疑蔡英文、謝長廷兩人根本是在唱雙簧，目的就是要去拍日本人馬屁，因為希望日本安保條約能把台灣納入其中，所以無論日本人做什麼都可以。

(中時新聞網)