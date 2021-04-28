孫悟空降妖除魔的故事，人人耳熟能詳，金鷹閣電視木偶劇團發揮創意，以新冠肺炎塑造「疫魔」一角，大戰孫悟空的同時，宣導防疫知識。這齣《大話西遊—鬧天宮》，將在文化部推出的傳統藝術類別藝文振興計畫中，赴金門演出，並走進校園，為傳統藝術紮根。

團長陳皇寶表示，去年疫情對傳統戲曲帶來很大影響，以自身團隊為例，主要收入在廟會，一旦廟會停辦，收入就會銳減。往年演出平均可達120場，去年僅20場至30場，劇團倉庫場租、行政人員等必要支出，是靠接製作偶衣等其他工作及申請文化部紓困方案度過。今年則將應振興計畫，將創意新編的孫悟空故事，搬演給金門孩子欣賞。

文化部傳統藝術類別藝文振興計畫補助，包含傳統表演藝術振興活動、傳統工藝與保存技術推廣活動、戲曲復萌及戲曲經典作品巡演，共計超過千場活動，將於台灣各地及離島舉辦。今(28)日記者會上，白鶴陣、客家八音、布袋戲等演出接連登場，還有98歲高齡的陣頭藝師，表演劈腿、武打絕技，令眾人驚呼連連。

文化部長李永得表示，去年藝文團隊受到疫情嚴重影響及衝擊，為振興藝文產業，文化部爭取行政院支持，並整合文資局、傳藝中心資源，總計近1億元經費，由文化部主辦及補助地方政府、民間團隊辦理匯演、巡演及推廣、傳承等活動。

李永得表示，過去推廣的振興較偏向表演藝術，所以這次特別針對傳統藝術及工匠舉辦振興活動。台灣有很多工匠是人間國寶，除傳統藝術展演以外，還會有到學校舉行的傳習活動。

素有「台灣第一苦旦」之稱的歌仔戲國寶廖瓊枝，長期致力於技藝傳承，此回也將應振興計畫演出。她表示，要有觀眾才會有舞台，歌仔戲是台灣土地發芽出來的文化，希望大家一同來有錢出錢、沒錢出力，共同繼續保護、傳承每一種傳統藝術。

(中時 )