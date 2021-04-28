國際影音平臺拚8月開播，目前將由中央社獨家投標提案，有望成未來經營團隊。曾喊出「8月若無開播則提頭來見」的文化部長李永得今(28)日表示，現是以限制性招標方式擇定團隊，目前流程走在《採購法》程序當中。

對於是否有信心能順利開播，李永得表示，還沒有確定前都不知道，但當然是一定要全力以赴及超前部署。因為不僅僅是要開播而已，還希望平臺內容多元，「這就是一個國際性的東西，如何去準備開播也是一件非常重要的事情。」

國際影音平臺分為前導專案及4年公共建設計畫。前導專案本為文化部去年委託公視執行，但計畫並未和董事報告，引發干預公視獨立性等強力批評，時任公視總經理等3位高層也因此辭職。文化部見爭議越演越烈，便宣告終止委託，前導專案才改由中央社承接，專案執行也已於3月底屆期。

4年公共建設計畫預計每年預算10億，何方能承接經營是外界關注焦點。文化部日前曾邀公視獨家投標，但卻在第一關的書面審查，就因未符合標規，讓9位審議委員決議不予通過，關鍵在於提案內容未達到標規所要求的專責經營團隊、專屬影音製播及辦公行政作業空間，且相關經費應設立專戶專款專用等。現文化部則再度採取限制性招標方式，邀請中央社提案。

(中時 )