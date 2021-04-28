摔落幼鳥直挺挺站在石頭上，沒有摔傷、精神狀態很好。（基隆市野鳥學會提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市野鳥學會近日觀察到一對遊隼在新北市瑞芳酋長岩定居，並繁殖至少3隻幼鳥，但27日上午有一隻幼鳥不慎從巢緣摔落，基隆野鳥學會常務理事沈錦豐今早使用望遠鏡並未找到幼鳥身影，趕緊前往救援，在距離巢穴40公尺高的懸崖下方發現，目前送往台灣猛禽研究會照護，若無健康疑慮，將擇日原地野放。

遊隼為一級珍貴保育類候鳥，每年2月至6月為繁殖期，目前有一對夫妻在酋長岩築巢，裡頭初估有3隻幼鳥，沈錦豐表示，鳥會已事先預估這批幼鳥會在月底開始學習飛行，而這段期間最常發生掉巢狀況，因此時刻紀錄、觀察最新狀況，未料，27日中午疑似親鳥在上空盤旋，引導幼鳥離巢時，其中一隻太興奮不慎從巢緣摔至距離40公尺高的懸崖下方。

沈錦豐說，摔落幼鳥不小心掉到巢緣下方，因雜草叢生動彈不得，幼鳥乖乖的站在原地等待，當日從中午到下午4點牠都在原處未曾離開，但隔日上午透過望遠鏡搜尋巢附近時，就再也找不到其身影，鳥會決定前往救援，所幸在巢下方地面找到。

沈錦豐指出，發現幼鳥時，牠直挺挺的站在石頭上，沒有摔傷、精神狀態良好，因晚間降雨，全身被淋濕，有些微失溫，目視飛羽大致上已長齊，已出生超過30天，初估再5天就可以離巢，研判牠是第一次學習飛行，還在猶豫時不慎摔落，但降落地面時有拍打翅膀，才沒有受傷。

基隆野鳥學會進一步說明，第一時間發現幼鳥摔落時，已立即通報新北市動保處，也請瑞芳導覽協會加強守護並隨時通報，今早順利尋獲幼鳥後，已交由台灣猛禽研究會照護，若沒有健康問題，過幾天會回到原地野放。

(中時 )