上騰工商黃禹能甫取得取得飛機修護乙級照證後，上周又擊敗飛修傳統名校好手，獲得第51屆全國技能競賽北區分區賽飛機修護職類第一名，雙喜臨門。（上騰工商提供／羅亦晽花蓮傳真）

第51屆全國技能競賽北區分區賽上周在桃園舉行，每位參賽者勢均力敵，花蓮孩子也不容小覷，其中，國立花蓮高工在機電整合、電器配裝、機器人及CAD機械設計製圖等項目中獲得6金5銀，私立上騰工商則在飛機修護項目中奪下1金，將挺進9月在高雄舉辦的全國總決賽。

花蓮高工此次的6金得主分別為，由電機科老師黃啟彰指導機電整合的史樂恩及蘇机岳俊、老師蔡宗縉指導電氣裝配的張愷勛、老師吳正旭指導機器人的翁德明及林士堯，製圖科老師宋祐禎指導CAD機械設計製圖的李韋德。

其中，家住玉里的李韋德，國中就以花工製圖科為第一志願，參與培訓過程中，每周一到五都在選手室練習到晚上9點才返回宿舍睡覺，周末更從早上8點一路練習到晚上10點，甚至為了比賽，近3個月才會回玉里老家。此次拿到第一名後，他只說，分區賽只是開始，全國賽才是重頭戲，一定會全力以赴，不辜負師長的期望。

花蓮高工這此首度培訓美崙國中學生參加青少年組的全國技能競賽北區分區賽，在製圖科主任謝金威的指導下，獲得1銀1優勝，將挺進全國青少年組決賽

此外，上騰工商黃禹能擊敗中華科大、萬能科大、大興高中、新興高中等大專院校及飛修傳統名校好手，獲得飛機修護職類第一名，替學校爭取到一面金牌。指導老師曾幼麟說，黃禹能才剛取得飛機修護乙級照證，如今再獲全國分區第一，雙喜臨門。

他也用「苦盡甘來」形容黃禹能的心路歷程，他說，黃先前多次挑戰全國技能競賽及高中技藝競賽，均因表現失常，鎩羽而歸，自己也懊惱不已。經多方琢磨、修正缺失，增加訓練質量後，終於能在今年奪冠，成為飛機修護高手，令人欣慰。

黃禹能的父親為花蓮地院刑事庭庭長黃鴻達，他得知兒子拿到金牌時，難掩喜悅地說，禹能在飛機修護上，一路跌跌撞撞，但他遇到挫折卻不放棄，並朝著夢想邁進，如今拿到第一名，真的開心，期望他能繼續為自己加值，在全國技能競賽的總決賽中再創佳績。

(中時 )