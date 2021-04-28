案1112桃園足跡曝光，曾去餐廳吃飯、國小上課。（指揮中心提供）

境外移入家人染疫（案1112），中央流行疫情指揮中心今公布個案4月20、21日的足跡，地點分別是平鎮區北興活動中心、懶得煮客家麵食館金陵店、阿曼達舞場、桃園區中埔國小，指揮官陳時中呼籲，曾出入上述地點的民眾，請特別注意。

案1112在4月20日下午1點多至3點半，曾去過平鎮區北興活動中心（桃園市平鎮區金陵路二段353號）參加舞蹈課程，當天下午4點，去懶得煮客家麵食館陵店（桃園市中壢區金陵路228號）用餐，大概下午5點至晚上9點半，去阿曼達舞場（桃園市中壢區新生路65號8樓）跳舞；4月21日曾去桃園市中埔國小（桃園市桃園區永安路1054號）參加樂齡學習課程。

陳時中表示，案1112曾在4月20、21日外出，地點分別是平鎮區北興活動中心、懶得煮客家麵食館金陵店、阿曼達舞場、桃園區中埔國小。呼籲曾出入上述地點的民眾，若在5月5日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉或嗅味覺異常者，應盡速就醫採檢，不得搭乘大眾運輸工具。

案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案(案1068、案1106)的非同住家人，近期沒有出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。

(中時新聞網)