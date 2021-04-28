美國福特汽車周二宣布將投資1.85億美元設立一座新的電池實驗室，為自行製造電動車電池的目標再邁進一步。

福特表示，將砸1.85億美元設立「福特離子園區」（Ford Ion Park），作為預計於明年底前在底特律郊區投產電動車電池的「試點設施」。

福特產品平台部門主管兼營運長Hau Thai-Tang表示，這座佔地20萬平方英尺的實驗園區旨在在加速電池技術開發，福特的終極目標是「製造」新的鋰電池單體（cell）和電池組（battery）。

但福特不願提供自行生產電池的時間表。該公司目前仍向供應商採購電池，其供應商包括韓國SK Innovation。

福特表示，新設施不會像特斯拉的純電池工廠一樣，也不會像通用汽車所宣布的計畫。通用此前宣布將和樂金旗下LG Energy Solution在田納西州共同投資46億美元興建兩座電池廠。

福特營運長Hau Thai-Tang表示，福特認為在電動車更成為市場主流之前，向供應商採購電池仍然合理。根據IHS Markit提供的數據，去年電動車僅占美國車輛登記數約2%。

他在周二的記者會上表示：「我們希望在最終實現垂直整合之前，讓福特汽車擁有靈活性和可選擇性，而這正是在『福特離子園區』設立電池中心的原因之一」。

Hau Thai-Tang並表示，福特將專注於推進新一代鋰離子電池，該公司也將投入固態鋰金屬電池的研究。這種電池被認為比目前市面上的電池更安全、更優質。

福特將為這座園區聘用150名員工，目前已經完成部分招募。

在此之前，福特已投資1億美元在底特律郊區的艾倫園區設立一座新的電池基準與測試實驗室。福特汽車預計從2016年到2025年為汽車電氣化投資220億美元。

(時報資訊)