美國槍枝氾濫問題，曾致多起震驚國際的悲傷事件。甫獲美國奧斯卡最佳動畫短片獎的《無論如何我愛你》，則以親情視角，描述一對父母如何面對女兒遭校園槍殺的陰霾。影評人翁煌德表示，影片以黑白基調方式呈現，打動人心，父母調適如何面對女兒身亡，也對應美國因嚴重疫情，讓許多人面臨生離死別的狀態，貼近大眾心聲。

翁煌德表示，導演編排故事結構時，首先僅讓觀眾在動畫開端看到一對夫婦不和諧的生活，隨劇情推進，才得知原來這對夫妻有一位不知身在何處的女兒，讓人不禁猜測女兒是否是因搬家、結婚而離開，「但抽絲剝繭到最後，觀眾會立刻起雞皮疙瘩。前面的鋪陳、對角色的共鳴，都會令人感到悲傷。美國槍枝問題長期無解，對美國觀眾來說，看來一定更格外受觸動。」

特別的是，從每位角色出場時，便各自有如陰影般的影子跟隨角色形影不離。翁煌德解讀，陰影就是像是夫妻曾有過的爭吵與不愉快，籠罩整個家庭狀況，「有些畫面是夫婦不講話，但影子在紛亂，如一個畫面中同時表達現在與過去。」與一般敘事手法相比，用更簡短的時間表達2個時間軸。

《無論如何我愛你》由威爾．麥柯馬克和邁克爾．高威共同執導和編劇。為了構思劇本，2位導演曾拜訪兒女因校園槍殺身亡的父母，在悲傷陳述中，找到編寫故事的角度。在獲得奧斯卡獎肯定後，麥柯馬克與高威也表示，希望將這份獎項，獻給槍枝暴力下的受害者。

(中時 )