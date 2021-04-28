衛福部長陳時中28日公布，國內新增3例本土COVID-19確定病例，其中1例(案1112)為「境外移入」個案的「非同住家人」，2例(案1113、案1114)為昨(27)日公布某航空公司「血清抗體陽性機師」的同住家人。

指揮中心表示，案1112為本國籍70多歲男性，為境外移入個案(案1068、案1106)之非同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，曾因案1068居家檢疫期間於住處跌倒，前往該案住處停留半個多小時，另於案1106居家隔離期間，協助送餐事宜。衛生單位於4月26日安排案1112進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值26)。已初步掌握個案接觸者190人，列居家隔離。另由於個案曾有公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時間及場所活動的民眾，自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心指出，案1113為本國籍10多歲男性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性另一機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

指揮中心表示，案1114為本國籍40多歲女性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性機師之同住家人，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值34，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。

指揮中心指出，依據目前調查結果，COVID-19在社區傳播的風險很低，惟為求謹慎，將調查個案及血清抗體陽性者活動史，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗，以瞭解其健康狀況，同時保護其周邊的親友。

(工商 )