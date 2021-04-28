華航機師風波延燒，昨日6名抗體陽性的機師中，有名抗體陽性機師的小孩確診，1名抗體陽性機師的妻子確診，感染時間已有1個月，2名機師的小孩都有人抗體陽性。這些小孩分別就讀於林口康橋學校及桃園西門國小，指揮中心已通知校方。因確診者足跡都在掌控範圍，因此不會再公布，另也會針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗。

6名抗體陽性機師中，扣除3名曾經染疫者，另外3名機師的家庭中，除了抗體陽性機師2，其餘2人的家庭均檢出抗體陽性、PCR陽性者。其中抗體陽性機師3的小孩確診，抗體陽性機師1的太太也確診。

血清陽性機師家庭接觸者檢驗情形。（圖／指揮中心提供）

指揮官陳時中表示，案1113為本國籍10多歲男性，為昨日公布某航空公司血清抗體陽性機師3的小孩，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值36，次日再驗Ct值41，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案之同住家人，除該名機師外，其餘2名家人之核酸檢測皆為陰性，血清抗體皆呈IgM陰性、IgG陽性。

另案1114為本國籍40多歲女性，為抗體陽性機師1的妻子，近期無出國史，亦無疑似症狀，4月26日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值34，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性)。個案同住家人除機師外，其餘2人核酸檢測皆為陰性，其中1人血清抗體IgM陰性、IgG陽性，另1人血清抗體為陰性。

由於新北市表示，林口康橋學校學生中有人PCR陽性。以此推估，抗體陽性機師3的小孩就讀於林口康橋學校，抗體陽性機師1的小孩則就讀於桃園西門國小。目前康橋學校已全校改為線上教學，西門國小則有2班停課一周。對於學校的做法，陳時中表示，雖然沒有強制停課，但尊重校方的決定。

針對確診個案及抗體陽性者的活動史，指揮中心將進行調查，並針對相關密切接觸者提供免費病毒核酸以及血清抗體檢驗。對於這2案的足跡是否會公開？陳時中表示，因為已經在可以掌控的範圍，相關學校通知了，即刻的措施是安排接觸者採檢，足跡上大概沒有看到必要公開的。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，案1113、1114在26日初步採檢的Ct值高，為34、36，隔日再則採1人陰性，1人Ct值40以上，判斷當下已經沒有傳染力，已經在尾端，加上抗體陽性，IgM陰性，IgG陽性，研判感染已經有1個月的時間，處於後面陰陰陽陽的階段。

張上淳表示，希望知道他們常去的地方是更早以前的事情，這段時間社區監測沒有看到個案，對於長時間密切接觸者，會考慮進一步檢驗。如是一般性的接觸，長時間來都沒有個案出現就不太擔心。

陳時中表示，這2案一定有一段時間會有傳染力，由於感染已久，若有傳播，應會有相關的個案。為了釐清，因此會針對這2案周遭的人去查，若有發現會再說明。

(中時 )