由SNK授權、魔方數位代理的3A級手遊《侍魂：朧月傳說》，即日起啟動事前登錄及雙平台預註冊活動，凡加入活動的玩家還能獲得神話武者，增添戰力！本作以街機格鬥遊戲《侍魂》為基礎改編，官方今（28）日再公開遊戲世界觀及職業介紹，讓玩家先睹為快。

《侍魂：朧月傳說》CG影片

本作以江戶時代為背景，融入傳統日本妖怪元素，講述三百年前，魔界黑暗神闖入人間，魔物橫行，勇士們以靈魂之力鑄成魂珠封印魔神，但魔界威脅並未因此消逝。黑暗神的手下羅將神水姬企圖破壞封印，為阻止災難發生，玩家將扮演江戶時代的武士豪傑，與侍魂原著經典角色橘右京、霸王丸、娜可露露、牙神幻十郎、真境名美奈等，一起踏上尋找魂珠、斬妖除魔的冒險旅程。

遊戲中，玩家追尋著魂珠線索來到零川，當地村民正遭受日益增多的魔物困擾，村長將一切歸因於狐仙偷走鎮湖之寶，但經過調查後發現事有蹊翹，鎮湖之寶與魂珠碎片存有關聯性，村長竟與怪物勾結，狐仙為了保護村民將鎮湖之寶悄悄藏起來，事件背後似乎有著水姬影子，玩家除了需要擊敗BOSS「不知火幻庵」，解救村民之外，也將揭開一切的真相。

各具特色的四大經典職業

《侍魂：朧月傳說》提供四大經典職業，包括忍者、劍士、遊俠、巫女，角色成長到一定階段後更可以進階至賀隱、天誅、狂刀、居合、天狩、流鏑、巫祝、咒師、神樂等九大轉職，擁有更為豐富的技能組合，同時遊戲內還有首創十三鍵位雙層技能盤，玩家可以組合自己的獨門必殺技，挑戰連招極限！

此外，遊戲內含組隊副本、野外團戰、PVP等多元玩法，其中還有獨創花牌玩法，帶給玩家沉浸式的遊戲體驗。

各具特色的四大經典職業

事前登錄正式啟動 神話武者免費送

《侍魂：朧月傳說》事前登錄活動正式啟動，凡預約成功的玩家都可獲得一名神話武者，增添超強戰力，而神話武者人選將由玩家自行投票選出。另外，參與人數達指定條件，還可領取各式虛寶道具，助玩家開啟一趟冒險旅程。

神話武者人選將由玩家自行投票選出

事前登錄人數達成獎勵

(科技)