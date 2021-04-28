調查局為配合蔡政府「非核家園及綠色能源」政策，避免不肖人士藉「綠能」產業從事不法，罕見成立「打擊妨害綠能產業發展犯罪專案」。航業處查出，雲林縣口湖鄉林姓鄉長，藉口可以鄉長權勢排除涉嫌向太陽能光電系統開發業者勒索750萬元，調查局搜索鄉公所及林男住處等22處地點，查獲2條重達1公斤黃金，林男及白手套已遭收押。

調查局表示，政府2016年宣示「非核家園及綠色能源」施政政策，在前瞻基礎建設計畫納入綠能建設，開發離岸風電及太陽能。但近來接獲線報，指有不肖公務人員、民意代表及黑道人物以各種名目介入綠能建設，以藉勢藉端及恐嚇勒索方式，假借環保名義，勒索廠商，否則即阻撓建設工程進行。

航業調查處發現，雲林縣口湖鄉林姓鄉長涉嫌藉其鄉長權勢，向太陽能光電系統開發業者勒索財物，航業處與台中市調處、雲林縣調查站及中機站組成專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦。

航業處發現，口湖鄉內之太陽能光電系統開發業者，以漁電共生及農地種電等方式與農、漁民合作開發綠能系統，林姓鄉長以其鄉長身分，勾結某能源公司黃姓負責人，由黃男擔任白手套，以林男具鄉長身分可處理民眾陳抗為由，向綠能業者勒索財物。

業者為求順利營運，分別支付台幣400萬元及350萬元。林男勒索後，除大筆揮霍外，其餘藏匿於其陳姓女密友人名下帳戶，林男再指示陳女轉投資證券、外匯、黃金買賣，隱匿不法所得。

檢調27日動員80餘人，兵分22路搜索口湖鄉公所等22處所，約談林男11人到案，檢察官複訊後，聲押禁見林男、白手套黃男2人獲准。檢調並搜索查獲2條重達1公斤黃金，並即時扣押陳女洗錢帳戶，查扣1400餘萬元。

(中時 )