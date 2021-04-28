台中捷運綠線正式通車後運量減少，台中捷運公司表示，綠線自25日中午12時起收費營運，參考其他捷運系統首條路線通車的經驗，正式營運後運量均減少，減少幅度從3成到6成不等，中捷綠線通車後運量符合預期的低標，減少幅度尚屬合理。

對向北捷求償，先前聯結器軸心斷裂造成去年原訂通車時程延後的損失，市府將以綠線營運後初期運量、平均票箱收入等數據作為參考基準，估算求償金額，再由法制局、捷運公司與相關法律專家討論向台北市政府求償，捍衛市府及市民權益。

台中捷運公司表示，捷運綠線正式通車，因為開始收費而恢復營運常態，中捷預估捷運通車首年平均日運量為5萬1500人次，平日運量3萬至4萬人次，假日運量約5萬至6萬人次，通車首日為週日，營運時間僅12個小時。

依照試營運的經驗，週一與週二的運量通常較低，約為試營運期間5成至6成，因此通車首三日運量尚符合預期的低標。

中捷公司比較國內其他捷運系統首條路線試營運與通車首月平均日運量，其中，北捷木柵線免費試乘平均日運量為6萬6000人次，通車平均日運量4萬0782人次，通車運量與試營運運量比為61.8％。

此外，高捷紅線免費試乘平均日運量為24萬6162人次，通車平均日運量9萬3850人次，通車運量與試營運運量比為38.1％。

桃捷機場線免費試乘平均日運量為8萬7570人次，通車平均日運量為5萬6567人次，通車運量與試營運運量比64.6％。

新北環狀線免費試乘平均日運量為5萬5000人次，通車平均日運量3萬8900人次，通車運量與試營運運量比為70％。

至於中捷綠線，免費試乘平均日運量為7萬1236人次，自25日中午12時起正式通車，將通車首日運量還原為1日後，通車平均日運量4萬2392人次，通車運量與試營運運量比59％。

中捷公司表示，其他捷運系統正式營運後運量減少，減少幅度不一，中捷減少幅度尚屬合理。中捷公司後續規劃有不同的行銷計畫，也會根據旅運數據分析，陸續提出優惠與鼓勵方案，提高民眾選擇搭乘捷運的意願。

交通局長葉昭甫指出，市府委由台北市政府代辦台中捷運綠線興建工程，故本案求償對象為北市府；捷運綠線已於4月25日正式通車營運，先前聯結器軸心斷裂造成去年原訂通車時程延後的損失，市府將以綠線營運後的初期運量、平均票箱收入等數據作為參考基準，估算求償金額，再由法制局、捷運公司與相關法律專家討論向台北市政府求償，捍衛市府及市民權益。

(中時 )