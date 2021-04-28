華航機師感染新冠肺炎案再擴大，高雄市長陳其邁日前施打疫苗後，強調沒有不良反應，身體狀況很OK，鼓勵大家要施打疫苗，他表示，國外疫情仍然嚴峻，有國外旅遊或工作人員風險提高，將會到小港機場及高雄港埠來設置施打站，讓工作人員公費施打AZ疫苗，鼓勵可能會接觸到傳染源，不管是在境外或港埠，這些人要施打AZ疫苗。

陳其邁表示，華航機組員疑似爆發群聚感染，高雄市政府鑑此，對於機場及港埠人員的防疫作業不敢掉以輕心，由於兩類與邊境防治的人員疫苗施打率到目前為止僅約3％，連1成都不到，因此明起將在小港機場與港埠設置新冠肺炎疫苗注射站，連續3天讓工作人員施打AZ疫苗。

陳其邁鼓勵大家應施打AZ疫苗，他表示，AZ疫苗是用腺病毒當載體，副作用跟其他疫苗差不多，且經歐盟及專家會議都認為，打疫苗是利大於弊，所以像機師、地勤或港埠人員會接觸到國外人士，風險相對偏高的工作人員，一定要施打疫苗。

陳其邁也根據其他國家施打的經驗，強調施打AZ疫苗的安全性相當高，且對於英國的變種病毒也非常有效，是效果非常好的疫苗。

陳其邁指出，以華航的經驗來看，機師或空勤人員往來國外，東南亞的疫情仍然嚴峻，自然在境外染病的風險更高，因此市府要加強港埠防疫的能量，最有效方式，還是要鼓勵這些可能接觸到感染源的工作人員多施打疫苗。

高雄市衛生局長黃志中表示，高雄市有空港及海港的國際港，工作人員的國外接觸史增多，目前國外疫情持續攀升，從這次華航機師事件，呈現出他們風險較高，考量他們工作類別不同，要安排到醫院施打AZ疫苗諸多不便，所以才會申請到高雄小港機場及高雄港設置施打站，並已經由中央同意，預計明天下午開始，連續3天讓工作人員公費施打AZ疫苗。

(中時 )