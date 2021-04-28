防疫當前，進出校園量額溫、噴酒精耗費人力，台南市復興國中二年級學生林承禧、周楷育、曾苡軒，在自然科老師黃吉楠、周建良指導下，因應防疫衍生出結合物聯網、AI等智能監測技術，設計「校園AI防疫管制系統」，平均每人花10秒就能完成酒精消毒、量測體溫及實名登錄，系統還會語音提醒有無戴口罩，人性化設計只需1200元就能提高防疫效能。
科技教育創意實作競賽由教育部國教署主辦，復興國中去年以「智能逃生」獲得創意實作競賽金牌，今年再以「校園AI防疫管制系統」二度鑲金。林承禧指出，智能監測系統結合APP，可依不同場所條件設下門檻，只要進入的總人次達到設定容量，就會主動通知清潔人員進行環境消毒，酒精不足也會通知補充。
坊間目前已有類似智能監測商品，但要價不斐，學生們這項設計製作成本僅需1200元，未來也有商品化的可能。
林承禧、周楷育、曾苡軒說，為了這項競賽從去年8、9月開始構思，很高興付出的努力獲得好結果，尤其是學到課堂上學不到的東西，相當有助益。
復興國中校長陳文財表示，2位老師除本職科目教學外，也長期投入資訊科技教育，參加「中小學校人工智慧教育計畫」及「復興創客玩AI」，同時帶領學生進行科技創意實作課程，連續2年獲最高榮譽。
(中時 )
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