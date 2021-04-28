台中7歲黃姓男童遭柔道教練重摔瀕腦死，事發之後均由父親對外說明病況，昨面對記者追問，黃父不排除追究拍影片的舅舅、四年級學童及父母責任。男童母親經過一個禮拜沉澱，今日出面，說明孩子的病況沒有太大進展，接著聲淚俱下拜託社會大眾不要再指責舅舅，至於四年級學童是聽從教練指導，「不要再讓那個孩子受到傷害」。

黃母一早在市議員陳清龍與友人陪同下露面，雙手緊握，她先說明孩子，目前狀況還是依樣，腦壓雖然有下降，不代表腦傷有復原，下禮拜會再進一步檢查，評出後續治療方式

黃母接著謝謝社會大眾及媒體朋友、台中市長、各級長官、南陽國小校長、家長會長、主任老師及豐原醫院張醫師護理人員，謝謝各界對弟弟的疼愛，各界送來的祝福祈福都有收到，她都會念給弟弟聽。

「相信司法會還弟弟公道。」黃母澄清，舅舅被質疑拍攝影片動機，並非外界所想像。我們都會記錄孩子的成長。那一天舅舅發現教練訓練過程跟之前不太一樣，拍影片是要回來跟自己討論，如果這樣的力道如果不適合弟弟就不要上了。而且拍攝的影片不是在發生當下，而是在事發前半小時。

黃母說，弟弟倒下後，舅舅衝過去質問教練「他怎麼了？他怎麼了？」可是教練卻說他是在裝的，可是舅舅覺得不對勁，趕緊叫救護車，送到醫院就已經是這樣子了，並非像外界所說「事發當下還有心情拍攝」。

黃母強調，舅舅基於相信教練專業、善盡保護學員不會傷害的原則，可是不知道為什麼會變成這樣子，真的不知道，「拜託大家不要再講舅舅怎麼樣了，舅舅真的很疼這個孩子。」現在我們互相支撐，期盼天將奇蹟，讓弟弟趕快好起來，讓我帶他去上學。

至於對練的小四男童，黃母說，教練指導他對摔，以他小小年紀要去做筆錄，心理也受到很大傷害，對那個孩子跟父母都選擇原諒，「我的孩子已經躺在那裏，不要再讓一個孩子受到傷害了，不要了......。」

至於黃母與前夫意見不一，她說，自己可以體諒爸爸的心態，他一定會很憤怒，自己會設法去溝通商量。我們的孩子已經躺在那裏，真的不要苛責對練的男童，他一輩子都會有陰影，他自己也會覺得莫名其妙，「只是聽從教練指示，沒有料想到怎麼會變成這樣。」

陪同黃母出面的友人表示，我朋友的孩子躺在那裏，一個媽媽保護自己的孩子，也保護其他人的孩子。小四的孩子是無辜的，如果你願意，可以請爸媽陪同到醫院探視弟弟，講一下話，相信如果你肯來，把心理的話講出來，相信陰影不會那麼大，心會不會好過一點。

市議員陳清龍也呼籲各界不要苛責小四學童，希望學校給予輔導，也相信檢調會查清楚，會還給舅舅清白，媽媽現階段希望小朋友能夠康復好轉為重點，大家一起集氣加油，後續司法、賠償等會委請台中市府協助。

(中時 )