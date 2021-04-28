癌症長年位居國內十大死因之首，肺癌近年更成為「新國病」，電腦斷層(CT)及磁振造影(MRI)是早期發現癌症的重要工具，但目前我國法規規定，上述器材僅限於醫院才能購置，民眾抱怨便利性不佳，恐延誤診斷的黃金時間；但有專家則持不同意見，認為台灣醫療的方便與便宜帶來許多醫療亂象，癌症治療高階診斷工具還是放在多專科整合的醫療單位最為合適。

陳玉珍委員國會辦公室今(28)早舉辦「為早期發現癌症挽救國人生命，鬆綁電腦斷層與核磁共振購置許可法規」公聽會。

根據統計，目前我國肺癌三分之二發現時已是末期，電腦斷層及磁振造影(又稱核磁共振)是早期發現癌症的重要工具，尤其低劑量電腦斷層(LDCT)更是國際公認早期發現肺癌的最佳方法，但目前我國法規規定，電腦斷層及核磁共振器材僅限於醫院才能購置，民眾要接受檢查必須排隊多日甚至數月，民眾抱怨恐大大的延誤診斷的關鍵點，呼籲衛福部應早日鬆綁電腦斷層與核磁共振購置許可法規，讓民眾可以在鄰近診所也能接受檢查，

中華民國放射線醫學會理事長陳榮邦表示，針對是否要鬆綁法規讓電腦斷層(包含LDCT)及核磁共振器材下放診所，建議在有醫院規模的影像中心及後續評鑑制度才能設置，但現階段反對核磁共振解禁，一般診所對其難有評估能力，建築物也難承受設備的載重。

針對民眾不滿法規嚴格導致癌症篩檢不便，陳榮邦說，設置電腦斷層設備應站在專業立場應優先考量安全、品質，最後才是方便，「台灣醫療太方便、太便宜導致許多醫療亂象，這並非台灣醫療結構能夠支撐，更可能是台灣醫療的災難。」

馬祖癌症病友孫道傑指出，在馬祖地區，B肝罹患率是全國第一，因為沒有先進的檢查設備，發現肝癌時都已經是末期，而錯失治療良機，自從多年前肝病基金會帶著超音波儀器去馬祖檢查後，金馬地區民眾罹患肝癌的死亡率就下降非常多。

「每次罹癌不是擔心手術治療過程的辛苦，而是檢查時的等待，希望有關單位順應民意，讓高階儀器普及化，挽救國人寶貴的生命。」

北榮腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明指出，應修改不合時宜的低劑量電腦斷層設立法規，提升鄉村普及性及都市便利性，政府、管理機關與各大醫療機構應做好品質的審核與管理民眾教育，也應該設立特別門診，落實轉診制度。

(中時 )