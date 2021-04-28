雲林濁水溪沿岸鄉鎮的地下水層嚴重下降，抽不到水灌溉，農友急忙找馬達業者加深地下抽水管，每一根４公尺，４根就可往下延伸16公尺深。（周麗蘭攝）

農田井原本8公尺深一定抽得到水，現在至少要10公尺深才有充足水源。（周麗蘭攝）

農友一窩蜂換沉水馬達，直接把地下水往上推。（周麗蘭攝）

把每根４公尺長的水管一根根接好，放入水井內，必須拆屋頂才能施工。（周麗蘭攝）

台灣遭逢半世紀以來最嚴重乾旱，雲林縣許多農用水井也抽不到水，最近稻作抽穗需水孔急，稻農一窩蜂改換沉水馬達、加長水管到16公尺深，業者每天被狂叩，還在排隊等施工的農人急得不得了。

莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉、虎尾鎮、崙背鄉一帶地下水層今年嚴重降低，8公尺深的農用水井普遍抽不到水，一名老農打開馬達，前一分鐘雖有水，但水量像是從水管慢慢冒出來，完全沒有水柱。

西螺鎮稻農張清松表示，一整排稻田的抽水馬達都一樣，水量只剩二分之一，有些抽幾分鐘就斷水。

農曆年後雲林農民開始找馬達廠商加水管、換馬達，消息很快廣傳，農民爭相找業者施工，怕影響今年第一期稻作結穗，二月迄今業者每天都被連環叩「工」不應求。

馬達業者洪天送表示，莿桐、西螺一帶農用井深度是8公尺深，預估水層下降約1至2公尺，雖然水管只要加長到10公尺就抽得到，但農民唯恐旱災加劇，要求放4根共16公尺深水管以備不時之需。

洪天送說，從來沒有像今年這樣那麼多人預約換沉水馬達、加水管，沉水馬達是從地下直接打水上來，比地面型的抽水馬達有效率，目前平均要排隊4天才輪得到，最近被催得很急。

他說，最近的急件都是稻田，菜田比較少，可能是菜價不好，種的人比較少，暫時繼續觀望。

稻農張清松表示，今年稻田缺水，即使有地下水幫忙解渴，但空氣十分乾燥，少了與水把空氣中的氮帶到田，結穗可能無法像往年飽滿。

(中時 )