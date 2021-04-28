瑞儀（6176）召開法人說明會，2020年度合併營收為561億元，營業毛利為107億元，毛利率高達19.03％，毛利率續創上市掛牌以來的新高紀錄；稅後淨利為52億元，每股稅後盈餘11.24元，獲利表現相當亮眼。

另瑞儀光電2021年第一季合併營收及營業毛利分別為141億元及25億元，稅後淨利為17億元，每股稅後盈餘為3.58元。

該公司當日經董事會通過預計每股配發現金股利8元，配息率約為71％，以28日收盤價124.5元計算，現金殖利率為6.4％，維持公司長期穩定之股利發放政策。瑞儀2020年度合併營收561億元，較2019年度相近，毛利率19.03％則較2019年度18.11％逆勢成長，是自2015年度以來連續第五年毛利率呈現成長趨勢，主係客戶推出改款的平板電腦及筆記型電腦，成為該公司重要利基型產品，且市場上IT產品需求熱絡，出貨量較往年增加並顯著貢獻獲利，加上該公司內部精實管理政策成效持續顯現，均有助於提升毛利率。

2020年營業利益80億元，雖有受到匯損影響，致稅後淨利減為52億元，但每股稅後盈餘仍達11.24元，連續三年站穩兩位數EPS水準，足見該公司集中資源於利潤較佳的產品，聚焦策略效益甚佳，維持穩定成長動能。

今年平板電腦及筆記型電腦需求依舊強勁，雖然第一季為傳統淡季，但瑞儀光電整體營收仍繳出合併營收141億元的好成績，較2020年第四季僅減少一成五、同期相比大幅增加六成以上。毛利率17.68％亦為上市以來第一季表現最佳，稅後淨利17億元及每股稅後盈餘3.58元較同期相比亦明顯成長。

車載產品方面，瑞儀光電耕耘車載應用市場多年已有斬獲，在通過面板客戶及車廠客戶認證後，該公司成功進入歐美知名車廠供應鏈，因車用面板產品生命週期長、利潤佳，成為該公司繼平板電腦、筆記型電腦外的另一利基型產品，2021年度預估車載產品營收可較2020年度翻倍成長。

整體而言，瑞儀光電主要客戶2021年將延續主打多款平板電腦與升級版筆記型電腦、桌上型電腦及桌上型顯示器的銷售策略，身為主要供應商，該公司將配合客戶開發新機種及應用新技術，並調節TV、手機產品的產能，將主力配置於高競爭力、高毛利的產品項目，另加上車載產品業績逐漸發光，該公司今年度獲利成長可期。

(工商 )